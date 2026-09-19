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19 вересня 2026, 18:15

Проїхав на червоне та загинув: на Київщині Mercedes зіткнувся з вантажівкою

19 вересня 2026, 18:15
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Фото: Національна поліція
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У Білій Церкві на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліця області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 37-річний водій Mercedes-Benz Sprinter виїхав на регульоване перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем DAF, який рухався на зелений.

Внаслідок аварії водій Mercedes загинув на місці події.

Слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, на Черкащині автомобіль влетів у стіну. 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі стіною. Внаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події.

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