На Львівщині намагалися незаконно ввезти перші iPhone 18 Pro Max
Гаджети без декларування намагалися перемістити через кордон автомобілями 32-річний чоловік та 24-річна жінка з Львівщини. Вони обрали смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор"
Про це повідомила Державна митна служба, передає RegioNews.
Зазгначається, що їхня вартість перевищувала встановлену норму для ввезення товарів без письмового декларування та сплати митних платежів.
За фактами порушень митники склали протоколи за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Смартфони вилучили.
Нагадаємо, правоохоронці затримали заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці, якого підозрюють у систематичному отриманні хабарів. Посадовець допомагав підприємцям незаконно ввозити в Україну топові моделі техніки Apple, отримуючи по 100 доларів за кожен ввезений телефон.