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19 вересня 2026, 14:51

РФ вдарила ракетою по Балаклії: постраждав 14-річний хлопець

19 вересня 2026, 14:51
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Фото: Харківська ОВА
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Російські війська 19 вересня завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, наразі відомо про одного постраждалого. 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес. Медики надають йому необхідну допомогу.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено п’ять приватних будинків, два магазини, дві господарські споруди, гараж та адміністративну будівлю.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 вересня російські військові атакували ударними безпілотниками місто Балаклія Ізюмського району Харківської області. Було зруйновано приватний житловий будинок. Під завалами опинилися 74-річний чоловік та його 71-річна дружина. На жаль, обоє загинули.

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