На Харківщині через атаку РФ зруйновано будинок, загинуло подружжя
Пізно ввечері 18 вересня російські військові атакували ударними безпілотниками місто Балаклія Ізюмського району Харківської області
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок одного з ударів було зруйновано приватний житловий будинок.
Під завалами опинилися 74-річний чоловік та його 71-річна дружина. На жаль, обоє загинули.
Рятувальники під час ліквідації наслідків атаки дістали тіла загиблих з-під завалів. Роботи проводилися під постійною загрозою повторних обстрілів.
Нагадаємо, російські війська 18 вересня понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів постраждав 49-річний чоловік – його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
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