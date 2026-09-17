У Раді буде новий нардеп: ЦВК зареєструвала Дмитра Видолоба

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Центральна виборча комісія визнала Дмитра Видолоба обраним та зареєструвала його народним депутатом України від партії "Слуга народу"

Про це повідомила пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Видолоб був наступним кандидатом у виборчому списку партії на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року – він посідав 168 місце.

Раніше, 4 вересня, ЦВК визнала обраним народним депутатом Андрія Місяця, однак він подав заяву про відмову від депутатського мандата. У зв’язку з цим Комісія визнала його таким, який не набув депутатських повноважень.

Дмитро Видолоб набуде депутатських повноважень після складення присяги народного депутата у Верховній Раді.

Хто такий Дмитро Видолоб

Має освіту у сферах соціології, державного управління та права. У 1997 році він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю соціологія.

Згодом Видолоб здобув магістерський ступінь за напрямом державної служби у Хмельницькому університеті управління та права. Також навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю державне управління та менеджмент. У 2017 році отримав диплом магістра права в Європейському університеті.

Професійна діяльність Видолоба переважно пов’язана з ювелірною галуззю. У 2005 році він став одним із засновників Союзу ювелірів України, а з 2008 року очолює асоціацію.

Нагадаємо, 18 серпня народні депутати від Слуги народу Андрій Жупанин та Остап Шипайло подали заяви про дострокове припинення депутатських повноважень. Наступного дня Верховна Рада не підтримала їхні заяви.