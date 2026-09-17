Фото: ОВА

Майже всю ніч 17 вересня Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Внаслідок ударів постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Один із російських безпілотників влучив у 19-багатоповерховий будинок в Одесі. Зруйновані 10 квартир з 14-го по 16-й поверхи, пошкоджені 11 автомобілів. Постраждали троє людей, зокрема 4-річна дитина.

Інші ворожі удари пошкодили щонайменше пʼять приватних будинків, дитячий садок, гуртожиток, літній майданчик ресторану, складські й гаражні приміщення та легкові автівки.

Постраждали ще четверо людей, серед них – літня жінка та 13-річна дитина.

На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи.

Працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці, триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки в кількох районах столиці пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, складські приміщення й офіс.