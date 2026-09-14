На Прикарпатті військовий СЗЧ обікрав будинок на чверть мільйона

Фото: Національна поліція

На Прикарпатті зловмисник обікрав будинок на понад чверть мільйона. Виявилось, це був військовий СЗЧ

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.



Інцидент стався на Рогатинщині. Там зловмисник проник до чужого будинку та вкрав гроші, монети, годинник, прикраси, мобільний телефон. Загальна сума вкраденого понад 260 тисяч гривень.



Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний житель Львівської області, який був військовим, який самовільно залишив місце служби.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.