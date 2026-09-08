"Не дзвонить, не пише": Зеленський заявив, що давно не чув про Федорова
Президент Володимир Зеленський сказав, що давно не бачив колишнього міністра оборони Михайла Федорова
Про це він зауважив під час онлайн-спілкування із журналістами 8 вересня, передає RegioNews.
"Чесно кажучи, давно його не бачив, не чув", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що знає, що Федоров перебуває за кордоном. Інших подробиць він не повідомив.
"Знаю, що він десь за кордоном був. Він, як то кажуть, не дзвонить, не пише", – заявив президент.
Нагадаємо, ексміністр оборони Михайло Федоров під час візиту у Вашингтон зустрівся з представниками американських інвестиційних компаній та венчурних фондів. Він заявив про роботу над створенням власної defense-tech компанії.
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