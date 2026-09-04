"Злив" даних контррозвідників: що кажуть в ДБР

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Відомий активіст Сергій Стерненко заявив про злив даних трьох українських контррозвідників. За його словами, це представники того управління, яке безпосередньо працює на території РФ та захистом України від терактів

Про це написав активіст і волонтер Сергій Стерненко, передає RegioNews.

За словами Сергія Стерненка, за "зливом" даних нібито стоїть співробітник ДБР за наказом голови ДБР.

"Мені не подобається конфлікт між ГУР і СБУ, цьому не може бути місця в нашій країні. Але немає значення як ви ставитесь до ГУР чи СБУ. Злив такої інформації агентові російського впливу – це п***ець. А скільки ще інфи зливали, просто вона не потрапляла в медіа?", - каже волонтер.

Що кажуть в ДБР

У Державному бюро розслідування спростували заяви про нібито злив інформації та даних співробітників СБУ.

"Державне бюро розслідувань не передавало представникам російської сторони будь-яких даних співробітників українських спецслужб. Також не відповідає дійсності твердження про те, що директор ДБР Олексій Сухачов нібито давав вказівку працівникам Бюро передавати такі дані російській стороні", - кажуть у відомстві.

У заяві також наголосили, що поширення бездоказових звинувачень є "цілеспрямованою спробою дискредитації Державного бюро розслідувань та безпосередньо його керівництва".

При цьому за фактом поширення персональних даних працівників правоохоронних органів внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. Наразі правоохоронці з'ясовують джерело отримання даних та всі обставини їхнього оприлюднення.