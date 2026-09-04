Удари по Запорізькому району: дрони атакували авто та будинок, двоє людей поранені
Російські війська атакували Запорізький район дронами. Унаслідок ворожих ударів поранення отримали двоє людей — 75-річний чоловік та 40-річна жінка
Про це повідомив колишній начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, у Кушугумі російський дрон ударив по автомобілю. Внаслідок атаки поранення дістав 75-річний чоловік.
В іншому населеному пункті — Кущовому — російський FPV-дрон атакував приватний будинок. Поранена 40-річна жінка.
"Постраждалим надається необхідна медична допомога", — повідомив Федоров.
Нагадаємо, що удосвіта 4 вересня російські війська атакували безпілотником Запорізький район.
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