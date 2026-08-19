Євгеній Хмара офіційно очолив Міноборони України

Фото: СБУ

Про це інформує RegioNews.

Під час виступу в парламенті Хмара повідомив, що вже звільнений із військової служби відповідно до статті 26 закону "Про військовий обов'язок та військову службу" – у зв'язку з проведенням організаційних заходів щодо осіб вищого офіцерського складу.

Серед своїх основних пріоритетів на посаді міністра оборони Хмара назвав:

фронт і посилення війська,

людський капітал,

розвиток оборонно-промислового комплексу.

Він також відповів на запитання щодо реформи мобілізації. За словами Хмари, план мобілізації безпосередньо залежить від плану та бачення подальшого ведення війни.

"Воно має бути сформоване, має бути зараз викристалізоване. І ми зараз із головнокомандувачем ЗСУ, разом із Генеральним штабом це все відпрацьовуємо. Відповідно буде здійснено доповідь Верховному головнокомандувачу – президенту України", – заявив новий міністр.

Що відомо про Євгенія Хмару

Публічної інформації про нового міністра оборони небагато. Відомо, що з 2011 року Хмара проходив службу в Центрі спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а у 2023 році очолив цей підрозділ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він брав участь в операціях на Київщині та Донеччині. Також Хмара брав участь у звільненні острова Зміїний у 2022 році та в операції "Павутина"у 2025 році.

У 2023 році Хмара отримав звання бригадного генерала, а у 2024 році –генерал-майора.

Що ще відомо про нового очільника Міноборони читайте за посиланням.