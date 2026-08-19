Фото: поліція

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом знущання з 11-річного жителя Нерубайської громади Одеського району. Про подію до поліції повідомила мати хлопця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що однокласниця привела хлопчика до укриття, де на нього чекала група підлітків. Один із них, 13-річний юнак, через давню образу почав бити та душити молодшого, а також змушував його ставати на коліна й просити вибачення. Знущання тривали кілька годин, поки інші діти знімали те, що відбувається, на відео.

Хлопець отримав різні травми, але не розповів рідним через погрози кривдника.

Поліцейські кваліфікували подію як катування (ст. 127 КК України). Після встановлення всіх обставин, буде надано правову оцінку діям кожного учасника.

Нагадаємо, у червні на Черкащині підлітки заманили 17-річного знайомого до гаража і катували його. Правоохоронці встановили особи всіх трьох учасників інциденту.