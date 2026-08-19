10:49  19 серпня
На Одещині на недобудові загинув 14-річний хлопець: йому на голову впала цеглина
09:40  19 серпня
У Чернівцях внаслідок вибуху у квартирі багатоповерхівки загинув чоловік
07:25  19 серпня
На Львівщині троє підлітків впали з 15-метрової висоти: один загинув
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2026, 13:19

Заманили в укриття, били та душили: під Одесою підлітки знущалися з 11-річного хлопця

19 серпня 2026, 13:19
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом знущання з 11-річного жителя Нерубайської громади Одеського району. Про подію до поліції повідомила мати хлопця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що однокласниця привела хлопчика до укриття, де на нього чекала група підлітків. Один із них, 13-річний юнак, через давню образу почав бити та душити молодшого, а також змушував його ставати на коліна й просити вибачення. Знущання тривали кілька годин, поки інші діти знімали те, що відбувається, на відео.

Хлопець отримав різні травми, але не розповів рідним через погрози кривдника.

Поліцейські кваліфікували подію як катування (ст. 127 КК України). Після встановлення всіх обставин, буде надано правову оцінку діям кожного учасника.

Нагадаємо, у червні на Черкащині підлітки заманили 17-річного знайомого до гаража і катували його. Правоохоронці встановили особи всіх трьох учасників інциденту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область події поліція діти підлітки катування
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
"Зайти легше, ніж вийти": Рада залишила Жупанина та Шипайла нардепами
19 серпня 2026, 14:37
Обмін 103 на 103: Україна повернула захисників із російського полону
19 серпня 2026, 14:16
Євгеній Хмара офіційно очолив Міноборони України
19 серпня 2026, 13:56
На Львівщині мікроавтобус вилетів з дороги та перекинувся: серед постраждалих дві дитини
19 серпня 2026, 13:40
Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП: указ Зеленського
19 серпня 2026, 13:39
Розбив пляшку об бруківку та напав на підлітка: на Прикарпатті затримали 44-річного чоловіка
19 серпня 2026, 13:23
Федоров і вибори під час війни: між "Дією" та реальністю
19 серпня 2026, 12:59
Сибіга знову очолив МЗС: Рада проголосувала за його призначення
19 серпня 2026, 12:57
На Черкащині триває ліквідація масштабної лісової пожежі
19 серпня 2026, 12:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »