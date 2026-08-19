Фото: поліція

ДТП сталася 18 серпня близько 08:30 на трасі "Київ–Чоп" у селі Нагірне Стрийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій мікроавтобуса Opel Vivaro, 46-річний житель Івано-Франківська, не впорався з керуванням. Автомобіль вилетів з дороги у кювет і перекинувся.

Внаслідок ДТП травми отримали чотири пасажирки мікроавтобуса, жительки Івано-Франківська віком 11, 15, 41 і 73 роки. Усіх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 17 серпня близько 22:30 на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.