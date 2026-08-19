На Львівщині мікроавтобус вилетів з дороги та перекинувся: серед постраждалих дві дитини
ДТП сталася 18 серпня близько 08:30 на трасі "Київ–Чоп" у селі Нагірне Стрийського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій мікроавтобуса Opel Vivaro, 46-річний житель Івано-Франківська, не впорався з керуванням. Автомобіль вилетів з дороги у кювет і перекинувся.
Внаслідок ДТП травми отримали чотири пасажирки мікроавтобуса, жительки Івано-Франківська віком 11, 15, 41 і 73 роки. Усіх доставили до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 17 серпня близько 22:30 на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.
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