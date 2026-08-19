Сім років з гаком Зеленського та кунсткамери у вигляді безуглих укотре переконують, що демократичні вибори важливі. І мають відбуватися кожні 4-5 років, щоб клієнт не покрився бронзою і корона не вросла в голову

Сім років з гаком Зеленського та кунсткамери у вигляді безуглих укотре переконують, що демократичні вибори важливі. І мають відбуватися кожні 4-5 років, щоб клієнт не покрився бронзою і корона не вросла в голову

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Михайло Федоров був частиною системи Зе і так само був пазлом кризи державного управління, попри те, що під рекламну музику каже, що це велика проблема.

І Зеленський, і Федоров, і всі топи, повʼязані з Банковою руйнували культуру політика, урядовця-технократа і дипломата. У підсумку у нас виросло покоління нікчемних голограм, які не несуть відповідність, бояться прямих пресконференцій з журналістами і бояться виходити на люди.

Чи хоче народ виборів? Так. Чи осточортіли державні рила, які там опинились випадково – однозначно так.

Чи можна провести вибори під час війни з забезпеченням прав мешканців прифронтових територій, військових в окопі та мільйонів закордонних українців? Я поки не бачила прям сильної практичної роботи Ради щодо відкриття нових дільниць закордоном, упорядкування списків виборців, і те, де там відкривати дільниці в Херсоні чи Сумах.

Власне, що робити, якщо в умовах воєнного стану вибори у нас заборонені. А ще заборонена демократична агітація – бо нагадаю поколінню політиків із тіктока, вибори це про ходіння ножками і роботу ручками в полі. Без цього всього у нас не буде рівноцінних умов для учасників виборів.

Тому ця теза Федорова у спічі скоріше була або хайповим популізмом, або промоцією виборів у Дії.

Два. Якщо Федоров таки твердо вирішив іти в політику йому треба змінити чорну курточку, бо схожа стала частиною образу Зеленського, і точно не справляє враження, що от оцей хлоп точно із не системи.

Власне, Федорову доведеться вирішити головне питання – після цього спічу він виходить в люди. Чи таки лишається голограмою.

Колись давно я дивилась фільм "Симона" із Аль Пачіно. Він там грав роль голлівудського режисера, який заклав майно під новий фільм, але головна акторка закотила істерику і втекла. На поміч прийшов програміст, який приніс свою розробку. Так зʼявився симулякр Симона, якому додали рис конвенційної білявки, Мерлін Монро і Меріл Стріп - і народ все то щиро полюбив. Але постало питання, як в реалі підтримувати цю легенду без живих виходів у люди.

Але є певна іронії долі. Всі ми памʼятаємо як в новорічну ніч між паузами святкового Кварталу простий хлопець із не системи Зеленський вискочив на плюсах і заявив, що йде в президенти.

Цього разу поки Зеленський записував вечірнє відео – його колишній маркетолог вирішив повторити те саме. Підібрав музичку, темну кімнату і прочитав заготовлений текст із суфлера. Явно готувався.

І зважте, що це не Залужний та Буданов, від чиїх рейтингів Банкову аж корчить пару років.