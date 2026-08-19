"Зайти легше, ніж вийти": Рада залишила Жупанина та Шипайла нардепами

Остап Шипайло і Андрій Жупанин. Колаж: УП

Верховна Рада 19 серпня не підтримала дострокове припинення повноважень народних депутатів від "Слуги народу" Андрія Жупанина та Остапа Шипайла

Про це стало відомо з трансляції засідання ВР, передає RegioNews.

За припинення повноважень Жупанина проголосував 211 депутат, тоді як для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів.

За припинення повноважень Шипайла віддали голоси 218 народних депутатів.

"Друзі, зайти легше, ніж вийти", – прокоментував результати голосування спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як відомо, Жупанин є заступником голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, а Шипайло входить до комітету з питань економічного розвитку. Обоє були обрані до Верховної Ради у 2019 році від партії "Слуга народу".

18 серпня повідомлялося, що народні депутати від "Слуги народу" Андрій Жупанин та Остап Шипайло написали заяви про складання депутатських повноважень.