Кадрова чистка у МЗС: президент звільнив одразу кілька ключових послів, включно з очільницею дипмісії у США

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Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади посла у Франції та постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом. На його місце у ЮНЕСКО президент призначив Вікторію Ляліну-Бойко

Про це йдеться в указі президента, передає RegioNews .

На посаду постійної представниці України при ЮНЕСКО президент призначив Вікторію Ляліну-Бойко.

Також Зеленський звільнив низку послів:

Катерину Зеленко — з посади посла в Сінгапурі та Брунеї;

Валерія Жовтенка — з посади посла в Киргизькій Республіці;

Володимира Хованця — з посади посла в Туніській Республіці та у Лівії;

Василя Химинця — з посади посла в Австрії;

Валерія Євдокимова — з посади посла в Таджикистані.

Ольгу Стефанішину — з посади посла України в США.

Стефанішина заявила, що сама подала у відставку.

Також сьогодні виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга погодив кандидатури своїх двох нових заступників.

Ними стануть посол України в Чехії Василь Зварич та посол України в Польщі Василь Боднар.

Нагадаємо, що Рустем Умєров очолить Службу зовнішньої розвідки України.