Кадрова чистка у МЗС: президент звільнив одразу кілька ключових послів, включно з очільницею дипмісії у США
Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади посла у Франції та постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом. На його місце у ЮНЕСКО президент призначив Вікторію Ляліну-Бойко
Про це йдеться в указі президента, передає RegioNews.
На посаду постійної представниці України при ЮНЕСКО президент призначив Вікторію Ляліну-Бойко.
Також Зеленський звільнив низку послів:
- Катерину Зеленко — з посади посла в Сінгапурі та Брунеї;
- Валерія Жовтенка — з посади посла в Киргизькій Республіці;
- Володимира Хованця — з посади посла в Туніській Республіці та у Лівії;
- Василя Химинця — з посади посла в Австрії;
- Валерія Євдокимова — з посади посла в Таджикистані.
- Ольгу Стефанішину — з посади посла України в США.
Стефанішина заявила, що сама подала у відставку.
Також сьогодні виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга погодив кандидатури своїх двох нових заступників.
Ними стануть посол України в Чехії Василь Зварич та посол України в Польщі Василь Боднар.
Нагадаємо, що Рустем Умєров очолить Службу зовнішньої розвідки України.
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