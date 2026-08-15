РФ тричі атакувала Краматорськ: горіли будинок і автомобілі

Фото: ДСНС Донеччини

У Краматорську рятувальники ліквідували наслідки трьох російських атак, внаслідок яких виникли пожежі та були пошкоджені автомобілі. Постраждалих немає

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Вчора через російський обстріл загорівся приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 104 кв. м.

Того ж дня окупанти атакували FPV-дроном два вантажні автомобілі. Один із них загорівся. Рятувальники загасили пожежу на площі 10 кв. м.

Сьогодні вранці російські війська атакували припаркований автомобіль, внаслідок чого він загорівся. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу на площі 6 кв. м.

За попередніми даними, внаслідок усіх трьох атак ніхто не постраждав.

Нагадаємо,в ніч на 15 серпня російські війська атакували Україну 152 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях. Також уламки збитих цілей впали на одній локації.