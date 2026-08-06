Росіяни вночі скинули чотири КАБи на Суми: є постраждалі
У ніч на 6 серпня російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі Сум
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки поблизу епіцентрів вибухів пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, нежитлові приміщення та об'єкти інфраструктури. Вибуховою хвилею вибито сотні вікон.
За попередньою інформацією, щонайменше двоє людей зазнали поранень. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
На місцях ударів тривають обстеження територій, а також роботи з ліквідації наслідків російської атаки.
Нагадаємо, напередодні російські військові майже 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Пошкоджені підприємство, освітній заклад, будинки, одна людина зазнала поранень.