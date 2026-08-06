Фото: 22 ОМБр

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1330 окупантів, чотири танки, три бронемашини, 59 артилерійських систем, чотири РСЗВ, сім засобів ППО, 1811 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 416 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.08.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня та вчора підрозділи Сил оборони України успішно уразили низку важливих військових об'єктів та пунктів управління російських військ. Зокрема, склад матеріально-технічних засобів ворога в окупованому Криму.