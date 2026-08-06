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06 серпня 2026, 07:26

Армія РФ втратила за добу в Україні понад 1300 військових

06 серпня 2026, 07:26
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Фото: 22 ОМБр
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Українські бійці продовжують завдавати значних втрат російській окупаційній армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1330 окупантів, чотири танки, три бронемашини, 59 артилерійських систем, чотири РСЗВ, сім засобів ППО, 1811 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 416 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.08.26 орієнтовно склали:

втрати росіян 6 серпня 2026 року

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня та вчора підрозділи Сил оборони України успішно уразили низку важливих військових об'єктів та пунктів управління російських військ. Зокрема, склад матеріально-технічних засобів ворога в окупованому Криму.

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ЗСУ війна фронт втрати росіян російська армія окупанти
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