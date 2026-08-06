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06 серпня 2026, 07:43

У поліції показали наслідки російського терору Сумщини: 3 загиблих, 19 поранених

06 серпня 2026, 07:43
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Фото: поліція
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 37 населених пунктах Сумської області, застосовуючи КАБи, БпЛА, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію та міномети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Путивльській громаді померла 40-річна жінка, яка зазнала тяжких поранень під час удару ворожого дрона. Окрім цього, через влучання безпілотника в автівку травмувалися двоє чоловіків – 71 та 60 років.

У Буринській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА в автомобіль дістав травм 37-річний чоловік.

У Глухівській громаді через удар ворожого дрона по легковику поранень зазнав 20-річний хлопець, також травмувалися чоловіки віком 18 та 49 років.

У Степанівській громаді внаслідок атаки російського БпЛА травмовано 53-річного чоловіка.

У лікарні померла 13-річна дівчина, поранена 22 червня під час влучання російського безпілотника в будинок у Зноб-Новгородській громаді.

Також у лікарні помер 59-річний чоловік, який 1 серпня зазнав тяжких поранень через удар російського БпЛА по власному будинку в Краснопільській громаді.

Крім цього, цієї ночі російські війська вдарили керованими авіабомбами по Сумській громаді. За попередньою інформацією, внаслідок атаки травми отримали 12 людей. Дані щодо кількості постраждалих та наслідків обстрілу наразі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня російські війська завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі Сум. Є постраждалі.

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війна обстріли загиблі Сумська область постраждалі наслідки
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