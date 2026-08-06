Одна людина загинула, четверо поранені через російські удари по Запорізькій області
Упродовж минулої доби російські війська завдали 1041 удару по 66 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.
Окупанти здійснили 23 авіаудари по населених пунктах області, а також атакували регіон 763 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами.
Крім того, російські війська тричі обстріляли населені пункти із реактивних систем залпового вогню та завдали 252 артилерійських ударів.
Унаслідок ворожих обстрілів надійшло 77 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів.
Нагадаємо, протягом 5 серпня російські військові майже 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, пошкоджені підприємство, освітній заклад, будинки, одна людина зазнала поранень.