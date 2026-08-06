Росія атакувала підприємство на Одещині: одна людина загинула, 13 постраждали

Фото: Одеська ОВА

У середу, 5 серпня, російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Одеському районі. Унаслідок атаки загинув 62-річний чоловік, ще 13 людей постраждали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"На жаль, до 13 збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по цивільному підприємству на Одещині. Одна людина загинула", – зазначив він.

За його словами, десятьох постраждалих госпіталізували, ще двом медичну допомогу надали амбулаторно.

Як розповіливіли в Одеській обласній прокуратурі, близько опівдня російські війська атакували цивільні об’єкти дрон-ракетами. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 13 автомобілів.

На місці атаки виникли пожежі – зайнялися легкові автомобілі на стоянці та суха трава на значній площі поруч із підприємством. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

За фактом російської атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Як відомо, у соцмережах очевидці зазначали, що приліт був "майже в укриття", де перебували люди. Водночас у правоохоронних органах стверджують, що влучання сталося неподалік від укриття.