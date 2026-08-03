РФ атакувала транспортну інфраструктуру Одещини: шестеро постраждалих

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Російські війська вдень 3 серпня завдали удару по транспортній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки виникла пожежа на території одного з об'єктів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За попередніми даними, постраждали шестеро людей. Трьох із них госпіталізували, іншим надають необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Нагадаємо, вдень 1 серпня російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару зафіксовано влучання у житловий будинок. Відомо було про двох постраждалих – чоловіків віком 18 та 28 років. Обох госпіталізували у важкому стані.