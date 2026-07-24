"Божевільні люди": Зеленський вперше прокоментував скандальні заяви Юлії Мендель

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Про це він розповів в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер, передає RegioNews .

В інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер глава держави заявив, що ніколи не вживав кокаїн, зокрема разом із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Коментуючи поширені в соцмережах твердження та інтерв'ю Мендель американському блогеру Такеру Карлсону, Зеленський категорично заперечив звинувачення.

"Звісно, ніколи", — відповів президент .

Згадуючи інтерв'ю Юлії Мендель, Зеленський коротко охарактеризував його словами:

"Божевільні люди".

Президент також заявив, що не дивився інтерв'ю Такера Карлсона з його колишньою прессекретаркою.

"Є багато людей — різних ведучих, блогерів… Деякі з них хороші, інші — занадто жорсткі, є популярні… Є різні люди. Але є розумні люди і є нерозумні люди. Щодо мене, я дивлюся розумних людей, а нерозумних я ніколи не дивлюся, бо це не допомагає. Тож я не дивився інтерв'ю Такера Карлсона з будь-ким", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у травні колишня прессекретарка президента Юлія Мендель в інтерв'ю Такеру Карлсону заявила, що нібито чула від інших людей про вживання Зеленським наркотиків, а також висунула низку інших звинувачень, зокрема щодо переговорів у Стамбулі у 2022 році та нібито причетності президента до відмивання коштів.

Важливо зазначити, що Такер Карлсон активно підтримує політику Дональда Трампа. Крім того, він просуває російську пропаганду щодо України. Зокрема, Карлсон поширював пропаганду про так звані "біолабораторії". Він відкрито висловлює прихильність до "ворогів США": зокрема, до російського диктатора Путіна.

Юлія Мендель була прессекретаркою президента України Володимира Зеленського з 2019 по 2021 рік. Вона займалась супроводом голови держави в усіх похздках. Після звільнення нерідко критикувала Офіс президента. Зокрема, вона розповідала, що ексглава Офісу Андрій Єрмак нібито займається магією. Також вона заявляла, що Володимир Зеленський нібито чотири рази ухилявся від служби під час призову до того, як став президентом.

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