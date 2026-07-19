12:50  19 липня
Внаслідок російського авіаудару по Херсонщині загинула жінка
11:08  19 липня
Росіяни атакували дроном автомобіль Червоного Хреста на Запоріжжі
10:58  19 липня
У Києві перекрили рух на двох вулицях: перелік ділянок та схема об’їзду
UA | RU
UA | RU
19 липня 2026, 16:24

Зеленський провів серію нарад із командуванням: обговорювали ситуацію на фронті

19 липня 2026, 16:24
Читайте также на русском языке
Фото: Володимир Зеленський
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський провів особисті розмови із трьома військовими: командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом

Про це він повідомив у телеграмі, передає RegioNews.

Зеленський повідомив, що отримав доповідь від генерал-майора Драпатого по ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Також під час зустрічей з військовими обговорювали виконання домовленостей із партнерами, зокрема щодо ППО та повного виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів, а також Олександрівський напрямок, активні дії ДШВ.

Зеленський також відзначив "об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні".

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів, які нині виконують завдання на найбільш напружених ділянках фронту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нарада Зеленський командування
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до чотирьох, медики боряться за життя поранених
19 липня 2026, 18:55
Кривавий день на Херсонщині: внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, 16 поранених
19 липня 2026, 18:16
Станція метро "Лук’янівська" знову відкрита для пасажирів після нічної атаки РФ
19 липня 2026, 17:45
Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
19 липня 2026, 17:14
Ворог атакував Одесу ракетою, є постраждалі
19 липня 2026, 16:54
На Рівненщині підлітки на мотоциклах влетіли у вантажівку, є постраждалі
19 липня 2026, 15:44
Росія знищила завод військового спорядження UKRTAC у Києві: команда пообіцяла відбудуватися
19 липня 2026, 15:21
Росіяни атакували Суми авіабомбами: є загибла та поранені
19 липня 2026, 14:44
СБУ атакувала три нафтобази у Ставропольському краї та танкер Avero: деталі спецоперації
19 липня 2026, 14:16
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »