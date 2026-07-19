Зеленський провів серію нарад із командуванням: обговорювали ситуацію на фронті

Фото: Володимир Зеленський

Про це він повідомив у телеграмі, передає RegioNews.

Зеленський повідомив, що отримав доповідь від генерал-майора Драпатого по ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Також під час зустрічей з військовими обговорювали виконання домовленостей із партнерами, зокрема щодо ППО та повного виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів, а також Олександрівський напрямок, активні дії ДШВ.

Зеленський також відзначив "об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні".

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів, які нині виконують завдання на найбільш напружених ділянках фронту.