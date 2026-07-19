Зеленський провів серію нарад із командуванням: обговорювали ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський провів особисті розмови із трьома військовими: командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом
Про це він повідомив у телеграмі, передає RegioNews.
Зеленський повідомив, що отримав доповідь від генерал-майора Драпатого по ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.
Також під час зустрічей з військовими обговорювали виконання домовленостей із партнерами, зокрема щодо ППО та повного виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів, а також Олександрівський напрямок, активні дії ДШВ.
Зеленський також відзначив "об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні".
Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів, які нині виконують завдання на найбільш напружених ділянках фронту.