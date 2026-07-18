Фронт, зброя та логістика: Зеленський провів нараду з військовими командирами

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів, які нині виконують завдання на найбільш напружених ділянках фронту

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

До обговорення долучилися:

командир 8-го корпусу ДШВ бригадний генерал Дмитро Волошин,

командир 10-го армійського корпусу генерал-майор Артем Богомолов,

командир 11-го армійського корпусу бригадний генерал Олексій Майстренко,

командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук,

командир 20-го армійського корпусу бригадний генерал Святослав Заїць,

командир 17-го армійського корпусу бригадний генерал Ярослав Сидоров.

Сторони обговорили ситуацію на Слов’янському, Покровському, Олександрівському напрямках, а також на Харківщині та інших складних ділянках фронту.

Окрему увагу приділили забезпеченню військових зброєю та засобами для ведення бойових дій, проведенню ротацій, захисту української логістики та ураженню логістичних об’єктів російських військ.

За словами Зеленського, командири наголосили на важливості програми справедливого розподілу особового складу для бойових бригад, яка, за його словами, вже показала ефективність у підрозділах.

Також обговорили потребу у збільшенні постачання далекобійної артилерії, зокрема боєприпасів калібру 155 мм, засобів для ударів на середні дистанції та наземних роботизованих комплексів.

Президент зазначив, що влада працюватиме з виробниками та постачальниками над розширенням можливостей забезпечення війська необхідними засобами.

Нагадаємо, за словами прем'єр-мінстра Сергія Корецького, за погодженням із президентом України уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ.

Читайте також: Оновлення влади під час війни: чи витримає Україна новий виклик