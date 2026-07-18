18:20  18 липня
Дощі, грози та спека до +31°: Україну чекає контрастна погода
14:55  18 липня
На "зебрі" в Ужгороді авто збило двох дівчат на електросамокаті
12:39  18 липня
На Хмельниччині зіткнулися Honda і спецавтомобіль: постраждали четверо людей
UA | RU
UA | RU
18 липня 2026, 17:45

Фронт, зброя та логістика: Зеленський провів нараду з військовими командирами

18 липня 2026, 17:45
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів, які нині виконують завдання на найбільш напружених ділянках фронту

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

До обговорення долучилися:

  • командир 8-го корпусу ДШВ бригадний генерал Дмитро Волошин,
  • командир 10-го армійського корпусу генерал-майор Артем Богомолов,
  • командир 11-го армійського корпусу бригадний генерал Олексій Майстренко,
  • командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук,
  • командир 20-го армійського корпусу бригадний генерал Святослав Заїць,
  • командир 17-го армійського корпусу бригадний генерал Ярослав Сидоров.

Сторони обговорили ситуацію на Слов’янському, Покровському, Олександрівському напрямках, а також на Харківщині та інших складних ділянках фронту.

Окрему увагу приділили забезпеченню військових зброєю та засобами для ведення бойових дій, проведенню ротацій, захисту української логістики та ураженню логістичних об’єктів російських військ.

За словами Зеленського, командири наголосили на важливості програми справедливого розподілу особового складу для бойових бригад, яка, за його словами, вже показала ефективність у підрозділах.

Також обговорили потребу у збільшенні постачання далекобійної артилерії, зокрема боєприпасів калібру 155 мм, засобів для ударів на середні дистанції та наземних роботизованих комплексів.

Президент зазначив, що влада працюватиме з виробниками та постачальниками над розширенням можливостей забезпечення війська необхідними засобами.

Нагадаємо, за словами прем'єр-мінстра Сергія Корецького, за погодженням із президентом України уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ.

Читайте також: Оновлення влади під час війни: чи витримає Україна новий виклик

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна командир Зеленський Володимир фронт армія
Україна вдарила по логістиці РФ, нафтовому об'єкту та цілях у Криму – Зеленський
18 липня 2026, 14:11
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Дощі, грози та спека до +31°: Україну чекає контрастна погода
18 липня 2026, 18:20
Били ногами просто на вулиці: у Львові після конфлікту з ТЦК поліція відкрила провадження
18 липня 2026, 17:35
Зникнення 8-річного хлопчика у Чернівцях: дитину знайшли мертвою у річці
18 липня 2026, 16:49
Реактивний "Шахед" атакував Кривий Ріг: загинула людина, є постраждалі
18 липня 2026, 16:22
Міністерствам дали 7 днів: Кабмін готує новий план роботи уряду
18 липня 2026, 15:50
15 років за спробу теракту: у Києві засудили 19-річного агента РФ
18 липня 2026, 15:26
На "зебрі" в Ужгороді авто збило двох дівчат на електросамокаті
18 липня 2026, 14:55
Україна вдарила по логістиці РФ, нафтовому об'єкту та цілях у Криму – Зеленський
18 липня 2026, 14:11
Подвійний удар по Дергачах на Харківщині: постраждали п'ятеро поліцейських
18 липня 2026, 13:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »