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18 липня 2026, 15:26

15 років за спробу теракту: у Києві засудили 19-річного агента РФ

18 липня 2026, 15:26
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Фото: Прокуратура України
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Суд визнав винним 19-річного жителя Києва у державній зраді та замаху на вчинення терористичного акту. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що чоловіка завербував представник російських спецслужб для підготовки та здійснення терактів у столиці. Не пізніше жовтня 2025 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, він погодився виконувати завдання ворога.

У листопаді 2025 року спецслужби РФ переправили його на підконтрольну Україні територію через недіючий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Після прибуття до Києва він почав готуватися до теракту.

За вказівкою куратора чоловік забрав зі схованки дистанційний радіопульт, за допомогою якого мав привести в дію саморобний вибуховий пристрій, закладений в одному зі спальних районів столиці.

У грудні 2025 року він прибув до місця, де була захована вибухівка, та спробував дистанційно її активувати. Втім вибух не стався з причин, що не залежали від нього.

Після невдалої спроби теракту правоохоронці затримали зловмисника. Під час обшуку за місцем його проживання вилучили мобільний телефон та інші речові докази, які, за даними слідства, підтвердили його зв'язок із представником спецслужб РФ і виконання завдань на користь держави-агресора.

Суд призначив засудженому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору. Чоловіку призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

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