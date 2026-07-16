Павло Єлізаров. Фото: Facebook

Полковник Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку з посади заступника командувача Повітряних сил ЗСУ

Про це Єлізаров повідомив у Facebook, передає RegioNews.

"На жаль, у п'ятому році війни я написав рапорт про звільнення зі Збройних сил України. Я вважаю, що відсторонення М. Федорова – це велике зло для оборонної здатності країни. Слава Україні!", – написав він.

У рапорті Єлізаров зазначив, що звільнення Федорова та блокування реформ у галузі протиповітряної оборони спричинить численні жертви та руйнування в Україні внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Відомо, що президент Володимир Зеленський пояснив депутатам рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Серед причин він назвав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та незавершену реформу мобілізації.

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