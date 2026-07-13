На окупованій Херсонщині РФ готує евакуацію своїх чиновників і силовиків – ЦНС

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Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

За інформацією ЦНС, окупаційна влада проводить підготовку до дій у разі надзвичайних ситуацій та відпрацьовує сценарії евакуації. Водночас, як зазначають активісти, основна увага приділяється не захисту місцевих жителів, а забезпеченню безпеки представників окупаційної адміністрації та їхнього оточення.

У Центрі наголосили, що проблеми цивільного населення на захоплених територіях залишаються без належного вирішення.

"Масштабні перебої з електропостачанням залишають тисячі людей без світла на тривалий час, однак замість відновлення критичної інфраструктури окупанти зосереджуються на пропаганді та звітах про "успішне життя" в окупації"", –додали у Центрі нацспротиву.

Також у ЦНС заявили, що російська адміністрація продовжує ідеологічний вплив на дітей та молодь, зокрема через мілітаризацію навчальних закладів, проведення пропагандистських заходів і нав’язування російської ідеології.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ТОТ Херсонщини окупанти виселяють людей з домівок і ховають боєприпаси у дитсадках. За повідомленнями активістів, такі дії пов’язані зі страхом російських військових щодо ударів по їхніх логістичних об’єктах.