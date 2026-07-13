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13 липня 2026, 08:34

На окупованій Херсонщині РФ готує евакуацію своїх чиновників і силовиків – ЦНС

13 липня 2026, 08:34
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Фото: з відкритих джерел
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На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупаційні структури відпрацьовують алгоритми евакуації на випадок погіршення ситуації

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

За інформацією ЦНС, окупаційна влада проводить підготовку до дій у разі надзвичайних ситуацій та відпрацьовує сценарії евакуації. Водночас, як зазначають активісти, основна увага приділяється не захисту місцевих жителів, а забезпеченню безпеки представників окупаційної адміністрації та їхнього оточення.

У Центрі наголосили, що проблеми цивільного населення на захоплених територіях залишаються без належного вирішення.

"Масштабні перебої з електропостачанням залишають тисячі людей без світла на тривалий час, однак замість відновлення критичної інфраструктури окупанти зосереджуються на пропаганді та звітах про "успішне життя" в окупації"", –додали у Центрі нацспротиву.

Також у ЦНС заявили, що російська адміністрація продовжує ідеологічний вплив на дітей та молодь, зокрема через мілітаризацію навчальних закладів, проведення пропагандистських заходів і нав’язування російської ідеології.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ТОТ Херсонщини окупанти виселяють людей з домівок і ховають боєприпаси у дитсадках. За повідомленнями активістів, такі дії пов’язані зі страхом російських військових щодо ударів по їхніх логістичних об’єктах.

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евакуація війна окупанти Херсонська область ЦНС окуповані території
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