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13 липня 2026, 09:55

Армія РФ атакувала Україну трьома ракетами Х-59/69 та понад 130 дронами

13 липня 2026, 09:55
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 13 липня РФ атакувала Україну трьома керованими авіаракетами Х-59/69 та 134 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 сили ППО знищили або подавили 3 ракети Х-59/69 та 123 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

Крім того, вранці ворог завдав повторного авіаудару по Одещині. Результати бойової роботи уточнюються.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

атака на Україну 13 липня 2026 року

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 12 липня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро людей. Госпіталізовані п'ятеро постраждалих, підліток та жінка – у важкому стані.

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