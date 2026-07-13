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13 липня 2026, 10:54

Окупанти вдарили дронами по Херсону: серед постраждалих – троє комунальників

13 липня 2026, 10:54
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Херсоні вранці 13 липня внаслідок атак російських безпілотників постраждали четверо людей, серед них – працівники комунального підприємства

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 07:50 російські військові атакували з дрона магазин у Корабельному районі міста. Унаслідок удару 23-річна продавчиня отримала уламкові поранення спини, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

У цей же час у тому самому районі окупанти вдарили безпілотником по автомобілю. Постраждали троє чоловіків віком 41, 42 та 47 років. Вони дістали контузії, уламкові поранення, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

В ОВА зазначили, що всі троє чоловіків є працівниками одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Усіх постраждалих госпіталізували.

Також 13 липня стало відомо про смерть 77-річної жительки Херсона, яка потрапила під російський удар 11 липня.

Нагадаємо, минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 29 населених пунктів Херсонської області. Через російські атаки дістали поранення 18 людей.

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