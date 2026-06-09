ЦВК офіційно зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом

Фото: Микола Давидюк /Фейсбук

ЦВК зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом України від партії “Голос”, у парламенті він замінить Володимира Цабаля

Про це повідомила пресслужба секретаріату ЦВК, передає RegioNews .

"Комісія під час сьогоднішнього засідання розглянула заяву і необхідні документи Миколи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України”, - йдеться у повідомленні.

Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).

У ЦВК нагадали, що депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді.

Нагадаємо, що, 1 червня Центральна виборча комісія визнала Миколу Давидюка обраним народним депутатом України.

27 травня Верховна Рада 257 голосами підтримала складання Володимиром Цабалем депутатських повноважень. У 2019 році Володимир Цабаль був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос”.