27 травня 2026, 13:44

Цабаль більше не депутат: Рада припинила повноваження нардепа від "Голосу"

Верховна Рада 27 травня достроково припинила повноваження народного депутата від фракції "Голос" Володимира Цабаля

Про це повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Відповідне рішення підтримали 257 народних депутатів під час пленарного засідання.

Як відомо, Володимир Цабаль був обраний до Верховної Ради у 2019 році за списком партії "Голос" (№12). Він обіймав посаду секретаря Комітету з питань бюджету.

Наступним у списку партії "Голос" до парламенту має увійти політолог Микола Давидюк.

Нагадаємо, 26 травня президент Володимир Зеленський вперше з лютого 2022 року провів зустрічі з представниками опозиційних фракцій та депутатських груп Верховної Ради. Напередодні глава держави також зустрвся із фракцією "Слуга народу". На зустрічі були присутні близько 170 депутатів, а тривала вона майже дві години.

