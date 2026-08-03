Росія атакувала Харків і область: одна людина загинула, ще одна поранена

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах Харківської області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

У селищі Новий Коротич Пісочинської громади загинула людина, її дані встановлюються. У селі Федорівка Вільхуватської громади поранення отримала 73-річна жінка.

Ворог атакував безпілотниками Холодногірський, Індустріальний, Новобаварський та Київський райони Харкова.

Російські війська застосували по Харківщині різні типи дронів, зокрема:

3 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

3 БпЛА типу "Молнія";

9 FPV-дронів;

44 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Харкові внаслідок атак пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство та автозаправну станцію.

Також пошкодження зафіксували у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському та Харківському районах. Серед пошкоджених об'єктів – приватні будинки, магазини, офіси, підприємства, автомобілі, господарські споруди та поштовий термінал.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили 1083 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок масованих атак одна людина загинула, ще 37 отримали поранення.