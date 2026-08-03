У Польщі затримали директора CEO Club Ukraine: його підозрюють у крадіжці 171 електровелосипеда

Дмитро Карчук. Фото: соцмережі

Українські консули очікують доступу до директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого раніше було затримано в Польщі нібито за "крадіжку велосипедів"

Про це у пресслужбі МЗС відповіли на запит "Європейської правди", передає RegioNews.

Як повідомили у відомстві, після отримання інформації від польської прокуратури про затримання Карчука в Перемишлі Генеральне консульство України в Любліні звернулося до місцевих органів із запитом на його відвідання.

"Запит опрацьовується. Українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ консулів. Справа перебуває на контролі установи", – заявили у МЗС.

Карчука затримали 28 липня на прикордонному переході "Будомеж". За даними польських правоохоронців, його розшукували німецькі органи на підставі європейського ордера на арешт через підозру у викраденні 171 електровелосипеда на суму понад 126 тисяч євро.

Слідчі стверджують, що у 2024 році затриманий нібито використовував підроблені транспортні документи та видавав себе за працівника транспортної компанії.

Водночас засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук заявив, що Карчук може бути жертвою шахрайства з документами. За його словами, зловмисники могли використати персональні дані бізнесмена, щоб заволодіти вантажем і згодом продати товар.

Гайдачук стверджує, що під час скоєння злочину Карчук перебував в Україні, а це можуть підтвердити дані про перетин кордону та свідчення людей, з якими він зустрічався. Також, за його словами, у той період бізнесмен проходив реабілітацію після операції на коліні та пересувався на милицях.

Наразі Дмитро Карчук перебуває у слідчому ізоляторі в Перемишлі.

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