09:22  03 серпня
На Львівщині водійка легковика збила хлопця та дівчину
08:29  03 серпня
Стрибнув з пірсу та вдарився об дно: на Рівненщині тяжко травмувався 17-річний юнак
08:47  03 серпня
У лікарні Дніпра вночі сталася пожежа: одна людина загинула
UA | RU
UA | RU
03 серпня 2026, 08:33

У Польщі затримали директора CEO Club Ukraine: його підозрюють у крадіжці 171 електровелосипеда

03 серпня 2026, 08:33
Читайте также на русском языке
Дмитро Карчук. Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Українські консули очікують доступу до директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого раніше було затримано в Польщі нібито за "крадіжку велосипедів"

Про це у пресслужбі МЗС відповіли на запит "Європейської правди", передає RegioNews.

Як повідомили у відомстві, після отримання інформації від польської прокуратури про затримання Карчука в Перемишлі Генеральне консульство України в Любліні звернулося до місцевих органів із запитом на його відвідання.

"Запит опрацьовується. Українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ консулів. Справа перебуває на контролі установи", – заявили у МЗС.

Карчука затримали 28 липня на прикордонному переході "Будомеж". За даними польських правоохоронців, його розшукували німецькі органи на підставі європейського ордера на арешт через підозру у викраденні 171 електровелосипеда на суму понад 126 тисяч євро.

Слідчі стверджують, що у 2024 році затриманий нібито використовував підроблені транспортні документи та видавав себе за працівника транспортної компанії.

Водночас засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук заявив, що Карчук може бути жертвою шахрайства з документами. За його словами, зловмисники могли використати персональні дані бізнесмена, щоб заволодіти вантажем і згодом продати товар.

Гайдачук стверджує, що під час скоєння злочину Карчук перебував в Україні, а це можуть підтвердити дані про перетин кордону та свідчення людей, з якими він зустрічався. Також, за його словами, у той період бізнесмен проходив реабілітацію після операції на коліні та пересувався на милицях.

Наразі Дмитро Карчук перебуває у слідчому ізоляторі в Перемишлі.

Нагадаємо, в польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові. Поліція розшукує нападника. Після нападу жінку доправили до міської лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
затримання МЗС Польща шахрайство українець CEO Club Ukraine Дмитро Карчук
У Польщі жорстоко побили українську пару: причиною міг стати український акцент
27 липня 2026, 12:24
У Братиславі затримали колишнього посадовця Української асоціації футболу: готується екстрадиція
24 липня 2026, 19:59
Всі новини »
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
Ворожий дрон пошкодив ЛЕП у Запоріжжі: знеструмлені понад 45 тисяч абонентів
03 серпня 2026, 10:51
Атака дронів на Чернігів: пошкоджено підприємство, виникла пожежа
03 серпня 2026, 10:41
Вибухи на полігоні Хмельниччини: ДСНС обстежує територію за допомогою дронів і роботів
03 серпня 2026, 10:26
Ударив ножем у серце: у Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу
03 серпня 2026, 10:20
Прикордонники показали, як розгромили артилерію окупантів на Південно-Слобожанському напрямку
03 серпня 2026, 09:59
Росія у липні окупувала більше територій, ніж звільнили Сили оборони – DeepState
03 серпня 2026, 09:40
Вісім КАБів на Запоріжжя за півтори години: троє людей перебувають у важкому стані
03 серпня 2026, 09:37
На Львівщині водійка легковика збила хлопця та дівчину
03 серпня 2026, 09:22
РФ атакувала Херсон авіабомбами: два КАБи влучили у багатоповерхівку
03 серпня 2026, 09:21
До 20 вересня військові після СЗЧ можуть скористатися спрощеним поверненням на службу
03 серпня 2026, 08:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »