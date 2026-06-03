Розслідування викрило причетність Орбана до силової акції проти України

Фото: скріншот із трансляції на сайті НАТО

Напад на українських інкасаторів "Ощадбанку", що стався 5 березня в Угорщині, був не випадковим інцидентом, а політично спланованою спецоперацією

Про це повідомляє угорське видання Telex із посиланням на власне розслідування, передає RegioNews .

Напад на інкасаторські авто українського Ощадбанку не мав жодних юридичних підстав і був політично спланований заздалегідь, зʼясували журналісти-розслідувачі.

Управління захисту Конституції Угорщини підтвердило Telex, що наказ про дату рейду надійшов безпосередньо від Кабінету премʼєр-міністра на початку березня. Орбана особисто інформували про перебіг операції в день рейду.

Також уряд, за інформацією від джерел, цим інцидентом натякав, що гроші, які перевозили українські інкасатори, мали сумнівне походження та з них фінансуються опозиційні сили.

За даними джерел видання, Орбан замовив цю силову акцію як "відповідь" Україні на зупинку транзиту нафти нафтопроводом "Дружба", який був пошкоджений через російський удар. Тоді угорський премʼєр був переконаний, що Київ зупинив транзит нафти з політичних причин, а не через ремонт.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обурився результатами розслідування угорських ЗМІ, яке підтвердило, що його попередник, Віктор Орбан, особисто віддав наказ про проведення операції із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.

Мадяр заявив, що Орбан керував роботою правоохоронних органів та спецслужб у ручному режимі, ініціювавши проведення рейду проти "Ощадбанку".

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність", – написав прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, 6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності "Ощадбанку", які були захоплені у Будапешті у березні.

Як відомо, на початку березня Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників "Ощадбанку" та викрала гроші, які вони перевозили.