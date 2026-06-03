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03 июня 2026, 16:44

Расследование разоблачило причастность Орбана к силовой акции против Украины

03 июня 2026, 16:44
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Фото: скриншот по трансляции на сайте НАТО
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Нападение на украинских инкассаторов "Ощадбанка", которое произошло 5 марта в Венгрии, было не случайным инцидентом, а политически спланированной спецоперацией

Об этом сообщает венгерское издание Telex со ссылкой на собственное расследование, передает RegioNews .

Нападение на инкассаторские авто украинского Сбербанка не имело никаких юридических оснований и было политически спланировано заранее, выяснили журналисты-расследователи.

Управление защиты Конституции Венгрии подтвердило Telex, что приказ о дате рейда поступил непосредственно от Кабинета премьер-министра в начале марта. Орбана лично информировали о ходе операции в день рейда.

Также правительство, по информации источников, этим инцидентом намекало, что деньги, которые перевозили украинские инкассаторы, имели сомнительное происхождение и из них финансируются оппозиционные силы.

По данным источников издания, Орбан заказал эту силовую акцию как "ответ" Украине на остановку транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", который был поврежден из-за российского удара. Тогда венгерский премьер был убежден, что Киев остановил транзит нефти по политическим причинам, а не по ремонту.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Мадяр возмутился результатами расследования венгерских СМИ, которое подтвердило, что его предшественник Виктор Орбан лично отдал приказ о проведении операции по захвату украинских инкассаторов и имущества Сбербанка в марте.

Мадяр заявил, что Орбан руководил работой правоохранительных органов и спецслужб в ручном режиме, инициировав проведение рейда против "Ощадбанка".

"Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решение о проведении рейдов или же о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность", - написал премьер Венгрии.

Напомним, 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги и ценности Ощадбанка , которые были захвачены в Будапеште в марте.

Как известно, в начале марта Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников "Ощадбанка" и похитила перевозимые ими деньги.

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