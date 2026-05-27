На Чернігівщині "Шахед" вибухнув за кілька метрів від тракториста: відео моменту
У Чернігівській області ворожий ударний безпілотник типу "Шахед" вибухнув неподалік тракториста – інцидент стався буквально за кілька метрів від чоловіка
Про це повідомляють місцеві джерела, передає RegioNews.
За наявною інформацією, вибух стався у полі. Внаслідок інциденту дивом ніхто не постраждав.
Обставини події уточнюються.
Нагадаємо, вночі 27 травня групи російських безпілотників атакували Чернігів. У місті пролунало біля 15 вибухів. Пошкоджене одне з підприємств міста.
