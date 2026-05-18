Президент оголосив про підготовку кадрових рішень у державі

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів сьогодні нараду, ключовою темою якої стали кадрові питання

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Ми провели сьогодні доволі тривалу, детальну нараду – урядовці, наші парламентарі – по кадрових питаннях, які потребують вирішення”, – розповів Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні потрібно більше активної внутрішньої роботи в державі. Також, за його словами, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі.

"Найближчими тижнями ми будемо все це вирішувати”, – сказав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський готує відставку голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.