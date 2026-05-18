18 травня 2026, 22:10

Президент оголосив про підготовку кадрових рішень у державі

Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський заявив, що провів сьогодні нараду, ключовою темою якої стали кадрові питання

Про це він заявив під час вечірнього звернення, передає RegioNews.

"Ми провели сьогодні доволі тривалу, детальну нараду – урядовці, наші парламентарі – по кадрових питаннях, які потребують вирішення”, – розповів Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні потрібно більше активної внутрішньої роботи в державі. Також, за його словами, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі.

"Найближчими тижнями ми будемо все це вирішувати”, – сказав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський готує відставку голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

