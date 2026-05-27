Фото: поліція

До поліції 23 травня надійшло повідомлення від очевидиці про те, що у Бучі на будівництві з висоти впала дитина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські з'ясували, що двоє підлітків проникли на територію будівництва. Один із них, 11-річний хлопчик, заліз на будівельний кран та, попередньо, стрибнув униз. Від отриманих травм дитина загинула.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з приміткою "самогубство". Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, 11-річний хлопчик говорив друзям, що він хоче стрибнути з будівельного крану. Вони намагались його відмовити. Перед трагедією хлопчик надіслав друзям прощальне відео.