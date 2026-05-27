Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловіку інкримінують вимагання та умисне заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345 КК України).

За даними слідства, впродовж січня-лютого 2026 року чоловік шантажував свою колишню партнерку розповсюдженням у мережі її інтимних знімків та навіть створив для цього фейкову сторінку в TikTok з її персональними даними. Спершу за видалення фото він вимагав 15 тисяч доларів, але згодом знизив суму до 5 тисяч доларів.

Жінка звернулася до поліції й надалі діяла під контролем правоохоронців. Під час зустрічі для передачі грошей зловмисник продемонстрував травматичний пістолет для залякування. Коли він отримав кошти й намагався втекти на автомобілі, його затримали. При цьому фігурант чинив опір: розпилив газовий балончик в очі поліцейському та кілька разів вдарив його по голові.

У ході розслідування з'ясувалося, що це не перший злочин чоловіка. Наприкінці квітня 2025 року він викрав іншу знайому жінку із зупинки у Жовкві, вивіз до лісу, побив та зґвалтував. Тоді суд обрав йому запобіжний захід із правом внесення застави, яку він сплатив і вийшов на волю.

Зазначається, що після повторного затримання заставу стягнули в дохід держави, а самого фігуранта взяли під варту без права на заставу.

Обидві справи наразі перебувають на розгляді суду.

Обидві справи наразі перебувають на розгляді суду.