27 травня 2026, 09:13

На Львівщині судитимуть чоловіка, який вимагав у жінки $5000 за інтимні фото та напав на поліцейського

Фото: ОГП
Правоохоронці передали до суду справу стосовно 39-річного мешканця Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловіку інкримінують вимагання та умисне заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345 КК України).

За даними слідства, впродовж січня-лютого 2026 року чоловік шантажував свою колишню партнерку розповсюдженням у мережі її інтимних знімків та навіть створив для цього фейкову сторінку в TikTok з її персональними даними. Спершу за видалення фото він вимагав 15 тисяч доларів, але згодом знизив суму до 5 тисяч доларів.

Жінка звернулася до поліції й надалі діяла під контролем правоохоронців. Під час зустрічі для передачі грошей зловмисник продемонстрував травматичний пістолет для залякування. Коли він отримав кошти й намагався втекти на автомобілі, його затримали. При цьому фігурант чинив опір: розпилив газовий балончик в очі поліцейському та кілька разів вдарив його по голові.

У ході розслідування з'ясувалося, що це не перший злочин чоловіка. Наприкінці квітня 2025 року він викрав іншу знайому жінку із зупинки у Жовкві, вивіз до лісу, побив та зґвалтував. Тоді суд обрав йому запобіжний захід із правом внесення застави, яку він сплатив і вийшов на волю.

Зазначається, що після повторного затримання заставу стягнули в дохід держави, а самого фігуранта взяли під варту без права на заставу.

Обидві справи наразі перебувають на розгляді суду.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка, який ґвалтував онуку, поки її мати була в пологовому. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Львівська область події здирництво шантаж інтимні фото напад поліцейський
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
