13:22  26 травня
"У вас борг": шахраї розсилають українцям фейкові листи від ДПС
12:17  26 травня
Росіяни атакували пожежну частину у Словʼянську на Донеччині
01:35  26 травня
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 12:35

"Абсолютно незрозуміло навіщо": депутати про зустріч Зеленського зі 170 "слугами"

26 травня 2026, 12:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: "Детектор медіа"
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський 25 травня провів зустріч із фракцією "Слуга народу", у якій також взяли участь керівництво Верховної Ради, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та керівник ОП Кирило Буданов

Про це повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, на зустрічі були присутні близько 170 депутатів, а тривала вона майже дві години. Загальне враження учасників, як стверджує Железняк, – зустріч була "теплою", без конфліктів і критики, однак її зміст залишився незрозумілим.

"Всі співрозмовники зійшлися в двох оцінках: це була тепла зустріч без негативу, але абсолютно незрозуміло, навіщо всі зібралися. Це виглядало як неефективне витрачання часу", – зазначив він.

За словами депутата, під час зустрічі президент не обговорював конкретні законопроєкти чи бюджетні питання, лише побіжно згадав ініціативи, пов’язані з вимогами МВФ.

Також, як стверджує Железняк, Зеленський заявив про можливість завершення "гарячої фази війни"до листопада цього року, однак подібні прогнози, за його словами, озвучуються не вперше і не підтверджуються реальністю.

Окремо президент наголосив на необхідності політичної єдності та застеріг від впливу політиків із низькими рейтингами, які нібито "розхитують монобільшість".

Кадрові питання під час зустрічі не порушувалися. Депутати, за словами Железняка, ставили різні запитання, однак теми корупції, окремих політичних фігур та резонансних справ не піднімалися.

"Жодного питання про "Династію", Єрмака, корупцію, Міндіча не було", – наголосив він.

Натомість голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, заявив, що розмова з президентом була відвертою та стосувалася війни, економіки та дипломатії.

"Україна потребує реального руху до миру – не замороження війни, а створення умов для збереження життів і посилення міжнародної підтримки", – сказав Арахамія.

Як відомо, у вівторок, 26 травня, Зеленський також планує зустрічі з іншими парламентськими фракціями та групами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ Слуга народа фракція депутати Зеленський Володимир зустріч
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Прикордонники показали, як українські дрони "розносять" бронемашини РФ
26 травня 2026, 14:45
Смерть мобілізованого у "Скелі": у полку заявили про падіння, сестра – про побиття
26 травня 2026, 14:28
Запоріжжя під ударом: троє постраждалих, відео моменту вибуху
26 травня 2026, 13:50
Масована атака: РФ влучила у свої ж позиції Орєшніком
26 травня 2026, 13:45
"У вас борг": шахраї розсилають українцям фейкові листи від ДПС
26 травня 2026, 13:22
На Київщині чоловік ногами бив безпритульну собаку
26 травня 2026, 13:00
Підземні школи й садки в Запоріжжі: мільярдні підряди без конкуренції
26 травня 2026, 12:48
На Рівненщині чоловік убив двох людей на очах у маленьких дітей
26 травня 2026, 12:30
Росіяни атакували пожежну частину у Словʼянську на Донеччині
26 травня 2026, 12:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »