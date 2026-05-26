"Абсолютно незрозуміло навіщо": депутати про зустріч Зеленського зі 170 "слугами"

Президент Володимир Зеленський 25 травня провів зустріч із фракцією "Слуга народу", у якій також взяли участь керівництво Верховної Ради, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та керівник ОП Кирило Буданов

Про це повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, на зустрічі були присутні близько 170 депутатів, а тривала вона майже дві години. Загальне враження учасників, як стверджує Железняк, – зустріч була "теплою", без конфліктів і критики, однак її зміст залишився незрозумілим.

"Всі співрозмовники зійшлися в двох оцінках: це була тепла зустріч без негативу, але абсолютно незрозуміло, навіщо всі зібралися. Це виглядало як неефективне витрачання часу", – зазначив він.

За словами депутата, під час зустрічі президент не обговорював конкретні законопроєкти чи бюджетні питання, лише побіжно згадав ініціативи, пов’язані з вимогами МВФ.

Також, як стверджує Железняк, Зеленський заявив про можливість завершення "гарячої фази війни"до листопада цього року, однак подібні прогнози, за його словами, озвучуються не вперше і не підтверджуються реальністю.

Окремо президент наголосив на необхідності політичної єдності та застеріг від впливу політиків із низькими рейтингами, які нібито "розхитують монобільшість".

Кадрові питання під час зустрічі не порушувалися. Депутати, за словами Железняка, ставили різні запитання, однак теми корупції, окремих політичних фігур та резонансних справ не піднімалися.

"Жодного питання про "Династію", Єрмака, корупцію, Міндіча не було", – наголосив він.

Натомість голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, заявив, що розмова з президентом була відвертою та стосувалася війни, економіки та дипломатії.

"Україна потребує реального руху до миру – не замороження війни, а створення умов для збереження життів і посилення міжнародної підтримки", – сказав Арахамія.

Як відомо, у вівторок, 26 травня, Зеленський також планує зустрічі з іншими парламентськими фракціями та групами.