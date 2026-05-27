$4 тисячі за "вирішення питань": на Київщині судитимуть офіцера ТЦК

На Київщині завершили досудове розслідування щодо офіцера ТЦК та СП, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Обвинувальний акт уже скерували до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, у січні 2026 року до посадовця звернувся військовозобов’язаний, який перебував у розшуку та планував офіційно працевлаштуватися.

Офіцер запропонував за 4 тисячі доларів США "вирішити питання" з оновленням військово-облікових даних та організувати проходження військово-лікарської комісії без подальшого призову.

За ці кошти фігурант обіцяв:

оформити реєстрацію місця проживання,

допомогти з документами через мобільний застосунок,

забезпечити проходження ВЛК без мобілізації,

зняти статус "розшук".

Правоохоронці викрили посадовця під час отримання грошей. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час розслідування правоохоронці також встановили причетність ще одного працівника ТЦК, який допомагав реалізовувати схему, зокрема сприяв оформленню реєстрації місця проживання.

Нагадаємо, що працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили та затримали штаб-сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення на Львівщині. За даними слідства, військовий за гроші допомагав військовозобов’язаним незаконно отримувати відстрочки від мобілізації.