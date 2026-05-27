27 травня 2026, 08:37

$4 тисячі за "вирішення питань": на Київщині судитимуть офіцера ТЦК

Фото: ДБР
На Київщині завершили досудове розслідування щодо офіцера ТЦК та СП, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Обвинувальний акт уже скерували до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, у січні 2026 року до посадовця звернувся військовозобов’язаний, який перебував у розшуку та планував офіційно працевлаштуватися.

Офіцер запропонував за 4 тисячі доларів США "вирішити питання" з оновленням військово-облікових даних та організувати проходження військово-лікарської комісії без подальшого призову.

За ці кошти фігурант обіцяв:

  • оформити реєстрацію місця проживання,
  • допомогти з документами через мобільний застосунок,
  • забезпечити проходження ВЛК без мобілізації,
  • зняти статус "розшук".

Правоохоронці викрили посадовця під час отримання грошей. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час розслідування правоохоронці також встановили причетність ще одного працівника ТЦК, який допомагав реалізовувати схему, зокрема сприяв оформленню реєстрації місця проживання.

Нагадаємо, що працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили та затримали штаб-сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення на Львівщині. За даними слідства, військовий за гроші допомагав військовозобов’язаним незаконно отримувати відстрочки від мобілізації.

Київська область суд офіцер ТЦК мобілізація розшук ухилення від мобілізації
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
