$4 тисячі за "вирішення питань": на Київщині судитимуть офіцера ТЦК
На Київщині завершили досудове розслідування щодо офіцера ТЦК та СП, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Обвинувальний акт уже скерували до суду
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.
За даними слідства, у січні 2026 року до посадовця звернувся військовозобов’язаний, який перебував у розшуку та планував офіційно працевлаштуватися.
Офіцер запропонував за 4 тисячі доларів США "вирішити питання" з оновленням військово-облікових даних та організувати проходження військово-лікарської комісії без подальшого призову.
За ці кошти фігурант обіцяв:
- оформити реєстрацію місця проживання,
- допомогти з документами через мобільний застосунок,
- забезпечити проходження ВЛК без мобілізації,
- зняти статус "розшук".
Правоохоронці викрили посадовця під час отримання грошей. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Під час розслідування правоохоронці також встановили причетність ще одного працівника ТЦК, який допомагав реалізовувати схему, зокрема сприяв оформленню реєстрації місця проживання.
Нагадаємо, що працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили та затримали штаб-сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення на Львівщині. За даними слідства, військовий за гроші допомагав військовозобов’язаним незаконно отримувати відстрочки від мобілізації.