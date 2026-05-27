Вдень 25 травня рятувальники допомогли поліцейським вилучити тіло людини з річки Біла Тиса в межах села Богдан Рахівського району

Рятувальники дістали з води тіло 62-річної жінки та передали його правоохоронцям.

Наразі фахівці встановлюють усі причини та обставини трагедії.

У ДСНС зазначають, що від початку року на водоймах Закарпаття зафіксовано вже 7 випадків загибелі людей, і це ще до офіційного старту купального сезону.

Нагадаємо, в Україні з початку року на водоймах загинули 49 людей, серед яких троє дітей.