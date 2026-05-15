У Дарницькому районі Києва відновили рух автобусів після атаки 14 травня
У Дарницькому районі Києва відновили рух низки автобусних маршрутів після масованої ракетно-дронової атаки, яку Росія здійснила 14 травня
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація , передає RegioNews.
"Автобуси №№ 22, 45, 104, 108, 109 відновили рух за власною схемою", - ідеться у повідомленні.
Транспорт курсує з відхиленням від графіка.
Нагадаємо, 15 травня пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі столиці, що тривали понад 28 годин, завершили.
Підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
