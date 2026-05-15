15 травня 2026, 22:45

Росіяни дронами пошкодили захисний купол над музеєм Сковороди на Харківщині

Фото: Мінкульт
Російський обстріл із застосуванням БПЛА пошкодив захисне укриття над будівлею Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди - пам’яткою історії національного значення “Будинок, у якому жив і помер Г.С. Сковорода”

Про це повідомляє Міністерство культури України, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки було пошкоджено вісім прольотів даху захисного укриття. В одному з прольотів фахівці зафіксували значний отвір, ще сім зазнали ушкоджень уламками. Водночас конструктив самої пам’ятки та несучі конструкції укриття не зазнали пошкоджень.

Поліція, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій та профільні фахівці документують наслідки обстрілу й складають технічний акт пошкоджень.

"Музей Григорія Сковороди став символом незламності української культури після російського удару у 2022 році. Сьогодні ворог знову намагається пошкодити місце, яке зберігає нашу історичну пам’ять. Ми продовжуємо працювати разом із міжнародними партнерами, щоб захистити українську спадщину”, - зазначила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Міністерство культури вже повідомило про пошкодження ЮНЕСКО.

Найближчим часом Департамент культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації також направить до організації офіційний лист щодо можливості проведення ремонтних робіт та усунення наслідків атаки силами підрядної організації.

У міністерстві нагадали, що у травні 2022 року російські війська завдали ракетного удару по музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині. Тоді будівля музею зазнала значних руйнувань.

Після цього міжнародні партнери долучилися до створення захисного укриття для збереження пам’ятки.

Нагадаємо, що Харківська обласна військова адміністрація веде активну комунікацію з міжнародними організаціями та донорами для залучення іноземної допомоги у відновленні культурних та архітектурних пам'яток регіону, зруйнованих внаслідок російської агресії.

