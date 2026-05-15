Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів уламків зруйнованого будинку.

Підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Підрозділи ДСНС завершили пошукову фазу та перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у Києві 15 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої комбінованої атаки росіян 14 травня.

Попередньо, РФ вдарила по будинку в Києві ракетою Х-101, яка була вироблена у другому кварталі 2026 року. Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить.