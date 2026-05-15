У ніч на 15 травня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. Ціллю ворога стали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Пошкоджені чотири приватні будинки – частина з них зруйнована, а також технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, три легкові автомобілі.

Під ударом також опинилася критична інфраструктура – виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

До гасіння вогню та ліквідації наслідків залучалися підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та добровольці. На місцях продовжують працювати комунальні та екстрені служби.

Нагадаємо, вночі 15 травня ворог майже 20 разів атакував Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися Нікопольський та Павлоградський райони.