Вранці 15 травня ворог завдав удару безпілотником по приміському поїзду у Вільнянську Запорізької області. Влучання сталося поблизу одного з вагонів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Локомотивна бригада отримала сигнал про повітряну загрозу від моніторингового центру "Укрзалізниці", зупинила поїзд та розпочала евакуацію людей. Через брак часу двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення.

Постраждали 88-річна жінка та 47-річний чоловік. Їм надали першу допомогу та передали медикам.

Наразі тривають роботи з відновлення руху на цій ділянці.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 772 удари по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки по Пологівському району загинула одна людина.