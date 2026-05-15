07:59  15 травня
Україна у фіналі Євробачення-2026 – хто ще пройшов далі
01:35  15 травня
Співачка ONUKA розповіла, скільки витрачає на місяць
00:35  15 травня
Продюсер гурту Бумбокс під час масованої атаки збив дрон
UA | RU
UA | RU
15 травня 2026, 09:34

Росіяни атакували Україну 6 ракетами та 141 дроном: є влучання на шести локаціях

15 травня 2026, 09:34
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 15 травня РФ атакувала Україну п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35 та 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили одну протикорабельну ракету Х-35 та 130 російських безпілотників на півдні, півночі та сході країни.

П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання двох 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 15 травня 2026 року

Нагадаємо, у ніч на 15 травня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. Ціллю ворога стали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли безпілотники ракета ППО
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Прикордонник постане перед судом за ДТП у Полтаві, в якій загинула жінка
15 травня 2026, 10:13
Росіяни атакували Запоріжжя: поцілили в промисловий об'єкт, є постраждалі
15 травня 2026, 09:58
$5 тис. за "кришування" бізнесу: на Прикарпатті затримали керівника слідчого відділу поліції
15 травня 2026, 09:53
Росіяни вдарили дроном по селу на Чернігівщині: постраждали матір і дитина
15 травня 2026, 09:47
Російські удари по Харківщині: 39 постраждалих, серед них – 9 дітей
15 травня 2026, 09:40
На Буковині зупинили контрабанду електрокарів: вартість авто суттєво занизили
15 травня 2026, 09:26
Скандал в Ужгородському ТЦК: обшуки у керівництва та трьох фігурантів
15 травня 2026, 09:10
Росіяни атакували приміський поїзд на Запоріжжі: є поранені серед пасажирів
15 травня 2026, 08:59
У Дарницькому районі Києва завершили рятувальну операцію
15 травня 2026, 08:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Микола Княжицький
Валерій Пекар
Всі блоги »