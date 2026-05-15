У ніч на 15 травня РФ атакувала Україну п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35 та 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили одну протикорабельну ракету Х-35 та 130 російських безпілотників на півдні, півночі та сході країни.

П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання двох 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. Ціллю ворога стали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.